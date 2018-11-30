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Агент 024

Переход под мостом по улице Байтик Баатыра забетонировали

Переход под мостом по улице Байтик Баатыра забетонировали. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Северэлектро».

Ранее специалисты «Северэлектро» подготовили для прокладки высоковольтного кабеля траншеи глубиной в один метр по улице Льва Толстого до Байтик Баатыра, далее с восточной стороны улицы Байтика Баатыра под мостом на западную сторону. В подготовленные траншеи электромонтеры уложили четыре нитки кабеля 10 киловольт из сшитого полиэтилена.

Пользователь социальной сети Facebook Александр Зеличенко сообщил, что переход стал непреодолимым препятствием для пешеходов.

Общая протяженность строящейся новой линии составит 1,2 километра, из которых в этом году проложено 600 метров. В следующем году работы продолжатся на участке улицы Линейной до железнодорожного вокзала.

«Неудобства носят временный характер, а ввод в строй новой кабельной линии приведет к улучшению электроснабжения горожан в квадрате, ограниченном улицами Линейной, Боконбаева, Абдрахманова, Ибраимова, на участке улиц Московской, Карпинского, Токтогула, в районе железнодорожного вокзала», — пояснили в «Северэлектро».
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