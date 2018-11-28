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Агент 024

Готовы на крайние меры. Жители улицы Турусбекова жалуются на магазин

Возле дома № 48 на улице Турусбекова расположен магазин «У Бемы», рядом с которым собираются бомжи и царит антисанитария. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Впритык к нашему дому стоит непонятный комок, который продает алкоголь и сигареты всем, независимо от возраста. Весь наш палисадник, по поводу которого идет спор с Бишкекглавархитектурой, усеян отходами», — написал он.

читателя
Фото читателя

«Теперь этот комок хотят расширить. Ходят и обмеряют нашу территорию. Письменные заявления остаются без внимания или приходят отписки», — добавил читатель.

читателя
Фото читателя. Сюда хотят расширить магазин

«Наша просьба — полностью снести этот комок. В обратном случае (подписи и обращения готовы) вынуждены пойти на крайние меры», — заявил бишкекчанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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