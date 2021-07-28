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Агент 024

Поборы и антисанитария на Соленом озере возмутили туристов

В Иссык-Кульской области неизвестные собирают деньги за вход и въезд на Соленое озеро. Об этом 24.kg сообщила бишкекчанка Дарья Нестерова.

«Вход на озеро не бесплатный — 150 сомов с человека. Никакого кассового чека люди, собирающие с туристов оплату, не дают. А это значит, что и налогов они не платят. Хотелось бы узнать, кто им это разрешил», — говорит она.

Дарьи Нестеровой
Фото Дарьи Нестеровой. Соленое озеро на Иссык-Куле

По словам девушки, в популярном туристическом месте царит антисанитария. Несмотря на платный вход, не созданы даже минимальные условия для отдыха.

«На огромное количество отдыхающих всего два туалета деревенского типа. Вход в них также платный — 5 сомов. Как вы понимаете, пользуются ими далеко не все. Кто-то справляет естественные потребности в ближайших кустах. Хорошо, если не делают это прямо в воде. Есть на территории нечто похожее на душ. Его посещение стоит 50 сомов. Эти самопальные строения выглядят просто ужасно», — подытожила Нестерова.

Отметим, Соленое озеро, (известное также под названием Туз-Куль или Мертвое озеро)— это самое соленое озеро в Кыргызстане, расположено на южном берегу Иссык-Куля в 73 километрах от Балыкчи. Дорога к озеру лежит сразу за селом Кара-Коо, вдоль реки Актерек.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/202314/
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