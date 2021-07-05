Возле детского сада в Бишкеке навели порядок. Бомжей прогнали

Возле детского сада на улице Тыныстанова в Бишкеке навели порядок. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники «Тазалыка» провели уборку территории возле мусорной площадки.

«Данная площадка ранее была установлена согласно архитектурно-техническому заключению. В связи со строительством детского сада была перенесена ниже на 10 метров», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что информацию о нахождении возле детсада лиц без определенного места жительства передали в УВД Первомайского района «на регулярный контроль за правопорядком этого участка», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее читатель 24.kg сообщил, что территория вокруг нового детсада стала источником антисанитарии: бомжи устроили свой круглосуточный привал, а отходы с мусорных баков, установленных рядом с дошкольной организацией, разносят ветер, бездомные собаки.