23:01
USD 84.78
EUR 100.27
RUB 1.15
Агент 024

Возле детского сада в Бишкеке навели порядок. Бомжей прогнали

Возле детского сада на улице Тыныстанова в Бишкеке навели порядок. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники «Тазалыка» провели уборку территории возле мусорной площадки.

«Данная площадка ранее была установлена согласно архитектурно-техническому заключению. В связи со строительством детского сада была перенесена ниже на 10 метров», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что информацию о нахождении возле детсада лиц без определенного места жительства передали в УВД Первомайского района «на регулярный контроль за правопорядком этого участка», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее читатель 24.kg сообщил, что территория вокруг нового детсада стала источником антисанитарии: бомжи устроили свой круглосуточный привал, а отходы с мусорных баков, установленных рядом с дошкольной организацией, разносят ветер, бездомные собаки.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/199922/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Скотный рынок в Караколе не соответствует нормам, заявляет местная жительница
Территорию очистят. Городские власти обратили внимание на антисанитарию у МЧК
Кто разрешил? Бишкекчане жалуются на несанкционированную точку фастфуда
Жители 6-го микрорайона Бишкека жалуются на стихийных торговцев и антисанитарию
Лук с тараканами и антисанитария. В каких условиях готовят самсы в столовой Оша
Холод и плесень на стенах. Очередная жалоба на условия карантина под Бишкеком
Очередной конфликт с медсестрой. Пациенты жалуются на антисанитарию в онкоцентре
На антисанитарию на овощном рынке «Сары-Озон» жалуются бишкекчане
В столичном микрорайоне «Аламедин-1» просят снести заброшенное здание
Готовы на крайние меры. Жители улицы Турусбекова жалуются на магазин
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане наркотики открыто рекламируют в&nbsp;интернете В Кыргызстане наркотики открыто рекламируют в интернете
Чудаки парковки. Бишкекчанам надоело бескультурье некоторых водителей Чудаки парковки. Бишкекчанам надоело бескультурье некоторых водителей
Стыдно перед гостями. Привести в&nbsp;порядок шумозащитные заборы просит бишкекчанин Стыдно перед гостями. Привести в порядок шумозащитные заборы просит бишкекчанин
Горожанин возмущен, что дорожную разметку рисуют скользкой краской Горожанин возмущен, что дорожную разметку рисуют скользкой краской
Бизнес
Всплеск коронавируса в&nbsp;России: вакцинация в&nbsp;сфере услуг и&nbsp;действия компаний Всплеск коронавируса в России: вакцинация в сфере услуг и действия компаний
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает цифровую экосреду и&nbsp;улучшает качество связи Мобильный оператор О! развивает цифровую экосреду и улучшает качество связи
Рабочие места для молодежи и&nbsp;бизнес по&nbsp;высоким стандартам. Опыт KFC Рабочие места для молодежи и бизнес по высоким стандартам. Опыт KFC
Почему для трансплантации почек стоит обратиться в&nbsp;Acıbadem Почему для трансплантации почек стоит обратиться в Acıbadem
5 июля, понедельник
23:01
COVID-19. В Москве началось исследование вакцины «Спутник V» для подростков COVID-19. В Москве началось исследование вакцины «Спутн...
22:41
Гендиректор Elite House Тимур Файзиев вернулся в Кыргызстан. Его отпустили
22:40
Систему очищения питьевой воды передали в новостройку ученые Кыргызстана
22:22
Возле детского сада в Бишкеке навели порядок. Бомжей прогнали
22:03
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области три дня не будет газа