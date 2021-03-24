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Общество

Территорию очистят. Городские власти обратили внимание на антисанитарию у МЧК

Инспекторы санитарно-экологической инспекции столицы выписали предписание в отношении МП «Бишкекзеленхоз» из-за мусора в Малом Чуйском канале. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, также проведут разъяснительную работу с хозсубъектами, расположенными возле МЧК, по соблюдению правил чистоты и порядка на прилегающей территории.

Как сообщили в муниципальном предприятии «Бишкекзеленхоз», канал убирают регулярно. Две недели назад сотрудники предприятия проводили очистку. Сегодня уборку снова повторят.

Ранее бишкекчанка попросила власти города обратить внимание на мост на пересечении улиц Белорусской и Скрябина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187340/
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