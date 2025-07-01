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Общество

В Бишкеке кафе оштрафовали на 52 тысячи сомов за антисанитарию

В кафе «Равза» в Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции выявили антисанитарию и зафиксировали факт выброса мусора в неустановленное место. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

 В общепите установили забетонированную корневую систему деревьев и рекламу в неположенном месте.

Отмечается, что на юридическое лицо наложен штраф на сумму 52 тысячи сомов. Сотрудников обязали устранить нарушения и соблюдать действующее законодательство КР. Сотрудники управления по контролю за землепользованием приступили к демонтажу рекламных банеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334847/
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