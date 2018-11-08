Мгновения жизни. Многоликая «Сказка» и ее «Китайская стена»

Сегодня наши «Мгновения жизни» перенесут читателей в невероятно красивый каньон «Сказка», который находится в Джети-Огузском районе на южном берегу Иссык-Куля.

Бесконечная «Сказка»

В 1948 году по приказу Лаврентия Берия на берегу Иссык-Куля основали поселок Каджи-Сай, так как рядом на глубине 600 метров обнаружили залежи урана. В то время Советский Союз активно искал радиоактивное сырье для создания атомной бомбы. Но в 1960-х рудник закрыли, так как он стал нерентабельным. Многие специалисты, приехавшие добывать уран, так и остались на Иссык-Куле.

Однажды, местный таксист Иван Родионов услышал от каджисайских мальчишек о разноцветных горах недалеко от поселка и поехал посмотреть. Он целый день бродил по каньону, разглядывая причудливые горы, а после стал возить сюда туристов. Так каньон и стал одной из туристических достопримечательностей южного побережья Иссык-Куля.

Сейчас сюда в любое время года приезжает много людей. У въезда в каньон меня приветствовали туристы из США. Вместе со мной прогуливались по каньону граждане Южной Кореи, Казахстана, России и Турции. На «Сказку» я рассчитывала потратить два часа, но... По нему можно ходить бесконечно.

Тысяча и одно лицо «Сказки»

Каньон начал формироваться несколько миллионов лет назад из песчаника и красной глины. Своим современным видом он обязан дождям и ветру. Его песчаная поверхность под их воздействием и сейчас меняет форму. Местные жители говорят, что каньон каждый раз предстает в новом виде.

Природа создала в каньоне своеобразные узоры, каменные скульптуры и лабиринты. Только попав в «Сказку», человек понимает откуда название. Каньон не похож на другие горы страны. Кажется, будто находишься где-нибудь в Африке или странах Ближнего Востока.

Из-за глины и песка здесь почти нет растительности.

«Сказочная» «Китайская стена»

Ходить по каньону немного страшно, потому что песок под ногами осыпается и легко можно поскользнуться. Но уйти отсюда невозможно. Каньон манит все дальше вглубь. За каждым поворотом открывается новый пейзаж еще более прекрасный, чем прежде.

С любой точки каньона видно «Китайскую стену» — часть «Сказки», также созданную дождями и ветром. Каждый, кто приходит сюда, несмотря на опасность, старается подняться на этот кряж. С него виден Иссык-Куль.

Через несколько часов открытий я почувствовала усталость, но продолжала завороженная ходить по лабиринтам каньона. Вдруг тучи заслонили солнце, резко потемнело. Каньон предстал совсем другим. Еще более прекрасным и загадочным...