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Здоровье

Минздрав Кыргызстана предлагает увеличить срок обучения врачей

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект постановления «О медицинском последипломном образовании в КР».

«Все хотят быть узкими специалистами - гинекологами, хирургами и другими, и никто не хочет ехать в регионы, где отмечается дефицит кадров. А кто тогда будет там работать? Сейчас мы отдаем приоритет врачам общей практики. Определенная часть бюджетных мест, конечно, будет отдаваться другим - неонатологам, анестезиологам, но большая же часть – семейным врачам», - пояснили ИА «24.kg» в ведомстве.

По документу срок прохождения ординатуры для семейных врачей остается прежним - два года, а для докторов узких специальностей возрастает до трех-пяти лет (в зависимости от профиля). Параллельно для них отменяется интернатура.

«У нас слишком много узких специалистов с недостаточной клинической подготовкой. Выпускники предпочтительно выбирают специальности, по которым можно обучиться в годичной интернатуре. Но за год невозможно стать хорошим специалистом. Кроме того, выпускники не будут выбирать специальность семейного врача, когда есть возможность за короткий срок стать узким специалистом. Требования и продолжительность подготовки по узким специальностям нужно строго регулировать и пересмотреть в сторону увеличения», - отмечают в Минздраве.

В ведомстве признают, что семейные врачи или врачи общей практики (ВОП) не могут заменить акушеров-гинекологов, педиатров, кардиологов, офтальмологов и других узких специалистов. «Но качественно подготовленные ВОП могут лечить приблизительно 85 процентов заболеваний, часто встречающихся в амбулаторных условиях. При остальных 15 процентах заболеваний, которые не входят в их компетенцию, пациентов направляют к узким специалистам», - говорится в справке-обосновании.

Отмечается, что медицинское образование сосредоточено в Бишкеке и Оше, что лишает молодых специалистов мотивации ехать в регионы и работать там.

Проектом постановления предусматривается:

  • Подготовка врачебных кадров, особенно врачей общей практики для сельских и отдаленных регионов страны.
  • Обязательная двухгодичная ординатура по специальности «семейный врач».
  • Регулирование количества приема в ординатуру по узким специальностям.
  • Отмена одногодичной интернатуры и увеличение длительности обучения всем специальностям с обязательным прохождением первых двух лет по общеврачебной практике.
Ссылка: https://24.kg/zdorove/42099/
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