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Здоровье

Не дают работать! Замглавы Минздрава пожаловался на частые проверки

За 10 месяцев 2010 года Департамент лекарственного обеспечения и медтехники (ДЛОиМТ) проверили более 20 раз. Об этом сегодня в парламенте сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Горин.

По его словам, ДЛО проверяют различные инспекции, в том числе Счетная палата, финполиция, 5-е управление МВД. «Наверное, это тоже сказывается на эффективности работы департамента. Сотрудники постоянно заняты проверяющими, мы не можем эффективно и своевременно представлять запрашиваемую информацию», - посетовал чиновник.

«Мы не работаем ни в МВД, ни в прокуратуре, мы работаем в конституционном органе – комитете ЖК. И у вас есть определенные сроки по закону, в течение которых вы должны отвечать на запросы депутатов! А вы игнорируете наши запросы!» - возмутился депутат Садык Шер-Нияз.

«Запрашиваемая информация была в большом объеме. Мы можем попросить депутатов дать отсрочку для ответов», - заметил Олег Горин.
Ссылка: https://24.kg/zdorove/40575/
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