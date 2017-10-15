Избиратель может ставить галочку в бюллетене как своей ручкой, так и маркером, который ему предоставят на избирательном участке. Об этом сообщила заместитель председателя ЦИК Атыр Абдрахматова.

Она специально записала обращение к избирателям, членам ТИК и УИК, наблюдателям и кандидатам в президенты. Атыр Абдрахматова еще раз пояснила, что закупленные ЦИК маркеры лучше считываются автоматическими урнами. Да и служит оборудование при заполнении бюллетеня маркером дольше. Но это не значит, что избиратель не может воспользоваться своими канцелярскими принадлежностями.