Глава ЦИК о шариковых ручках, следы от которых якобы исчезают, и маркерах

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова опровергла, что используемые на участках маркеры имеют какой-то особый состав, после использования которых «галочки» в бюллетене исчезают. Это не соответствует действительности, отметила она.

По ее словам, все участки снабжены специальными маркерами, которые используют избиратели для заполнения бюллетеня. Именно их считывает АСУ.

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«Видео, что гуляет в Интернете — о каких-то ручках — к нам не имеет никакого отношения», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Сегодня в Кыргызстане проходят выборы президента.

Избирательные участки закроются в 20.00. ЦИК обещает предварительные результаты через 1,5 часа после завершения процедуры голосования.