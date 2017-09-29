20:39
+9
USD 68.60
EUR 80.69
RUB 1.17
Выборы

Торга не было. Темир Сариев опровергает слухи

Кандидат в президенты Темир Сариев опроверг слухи о том, что он намерен снять свою кандидатуру и создать альянс с экс-премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Политик подтвердил, что он встречался с многими претендентами на президентский пост, включая Сооронбая Жээнбекова, Омурбека Бабанова, Адахана Мадумарова и Улукбека Кочкорова.

Он не стал отвечать на вопрос журналистов, какие именно должности ему предлагали в случае отказа от участия в гонке.

Темир Сариев также назвал слухами то, что действующий глава государства Алмазбек Атамбаев держал его в своей приемной, а потом отказался принять. Он назвал это вымыслом журналистов.

Темир Сариев признался, что боится подкупа избирателей, но верит в здравый смысл электората. 
Ссылка:
просмотров: 2098
Версия для печати
Материалы по теме
Талант Нарбаев: Темир Сариев остается в гонке за президентство
Темир Сариев идет до конца
Темир Сариев сделает заявление по выборам президента
Ишенгуль Болджурова: Кыргызстанцам предстоит сделать серьезный выбор
ЦИК не посчитал автопробег с портретами Сооронбая Жээнбекова агитацией
В ЦИК не могут принять решение по жалобам на Сооронбая Жээнбекова
Сооронбай Жээнбеков: Будут сняты все барьеры на пути развития туризма
Стабильное будущее вместе с Темиром Сариевым
Баннер с агитацией Бабанова тоже порвали. Ищут хулиганов
Программа Темира Сариева — стратегический план развития страны
Популярные новости
Бакыт Торобаев: Призываю бойкотировать эфиры ОТРК Бакыт Торобаев: Призываю бойкотировать эфиры ОТРК
Первый прецедент. Возбуждено уголовное дело по&nbsp;факту подкупа голосов Первый прецедент. Возбуждено уголовное дело по факту подкупа голосов
О.Бабанов встретился с&nbsp;жителями Оша, несмотря на&nbsp;попытки сорвать мероприятие О.Бабанов встретился с жителями Оша, несмотря на попытки сорвать мероприятие
Заявление штаба кандидата О.&nbsp;Бабанова по&nbsp;поводу пресс-конференции Б. Воробьева Заявление штаба кандидата О. Бабанова по поводу пресс-конференции Б. Воробьева
Бизнес
В&nbsp;ЦУМе скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;&laquo;Золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;Серебряные&raquo; номера от&nbsp;MegaCom! В ЦУМе скидки 50 процентов на «Золотые» и «Серебряные» номера от MegaCom!
После реставрации в&nbsp;Бишкеке открылся музей электросвязи ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; После реставрации в Бишкеке открылся музей электросвязи ОАО «Кыргызтелеком»
Брендшоп Samsung Electronics ждет покупателей! Брендшоп Samsung Electronics ждет покупателей!
Mega iTV&nbsp;&mdash; цифровое телевидение в&nbsp;твоем кармане Mega iTV — цифровое телевидение в твоем кармане