Торга не было. Темир Сариев опровергает слухи

Кандидат в президенты Темир Сариев опроверг слухи о том, что он намерен снять свою кандидатуру и создать альянс с экс-премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Политик подтвердил, что он встречался с многими претендентами на президентский пост, включая Сооронбая Жээнбекова, Омурбека Бабанова, Адахана Мадумарова и Улукбека Кочкорова.

Он не стал отвечать на вопрос журналистов, какие именно должности ему предлагали в случае отказа от участия в гонке.

Темир Сариев также назвал слухами то, что действующий глава государства Алмазбек Атамбаев держал его в своей приемной, а потом отказался принять. Он назвал это вымыслом журналистов.

Темир Сариев признался, что боится подкупа избирателей, но верит в здравый смысл электората.