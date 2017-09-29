Динара Ошурахунова: Избирателей Кыргызстана запугали

Избирателей Кыргызстана запугали, считает эксперт Динара Ошурахунова, выступившая сегодня в Бишкеке на круглом столе «Избирательное законодательство: проблемы и пути совершенствования».

По ее словам, изменения избирательного законодательства еще не коснулись прав избирателей.

«У нас хорошо определены принципы проведения выборов. Избирателям даны все права. Большое внимание направлено на защиту ЛОВЗ, участки оснащают пандусами, чтобы они тоже могли проголосовать. Но на практике не все так радужно. За один месяц невозможно ознакомиться с программами кандидатов. В основном претенденты делают упор на манипулятивные пункты. Это не вопросы конституционных прав и реформ, а религиозные и этнические принципы, личностные качества», — сказала Динара Ошурахунова.

Она добавила, что избиратели встревожены, их запугали. ЦИК не информирует, что каждый голос будет защищен.

«Нас призывают голосовать, но никто не дает гарантии, что запугивание будет прекращено, а любое должностное лицо привлечено к ответственности. Избиратель остался один на один с административным ресурсом, подкупом, криминальным давлением. Появляется информация, что члены комиссии проконтролируют, за кого кто проголосовал. От страха многие просто не пойдут на эти выборы», — отметила Динара Ошурахунова.