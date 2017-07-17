Денег нет, но я пойду. Земляки собирают залог кандидату Адахану Мадумарову

В Казахстане сторонники кандидата в президенты Адахана Мадумарова начали сбор денег.

Трудовые мигранты, которые сейчас находятся в соседней стране, хотят собрать один миллион сомов, необходимый в качестве избирательного залога.

По данным инициаторов помощи Адахану Мадумарову, сбор финансов начат в Алматы и продолжится в других регионах Казахстана.

Трудовые мигранты отмечают, что сам политик не просил их помочь.

По избирательному законодательству для регистрации в ЦИК в качестве кандидата в президенты необходимо собрать 30 тысяч подписей, сдать экзамен по госязыку и внести избирательный залог в размере одного миллиона сомов.