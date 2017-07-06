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Выборы

ЦИК объявил очередной тендер. На ГСМ, ручки и термобумагу

В преддверии президентских выборов Центризбирком объявляет три тендера на закупку необходимых материалов и услуг. Об этом сообщает профильное ведомство.

По его данным, планируется приобрести термобумагу и самоклеящиеся пломбы на 990 тысяч сомов. На перевозку печатных материалов, бюллетеней в регионы ЦИК потратит 2 миллиона 419 тысяч сомов. На приобретение капиллярных ручек выделено 765 тысяч сомов, а на ГСМ — 1 миллион 286 тысяч сомов.

Общая смета расходов президентских выборов составила 671 миллион 502 тысячи сомов. Заложены средства и на проведение второго тура — 132 миллиона сомов. Он состоится в случае, если по итогам голосования ни один кандидат не наберет более 50 процентов голосов. Если победитель будет определен в ходе первого тура, то деньги вернутся в бюджет. 281 миллион сомов предусмотрен на вознаграждение сотрудников участковых избирательных комиссий. Отметим, выборы главы государства пройдут 15 октября. Уже 16 человек объявили, что намерены баллотироваться и подали заявления в ЦИК.
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