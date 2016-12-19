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Выборы

ЦИК отказался признавать референдум по изменению Конституции несостоявшимся

ЦИК оставил жалобу активистов о признании референдума недействительным без удовлетворения. Решение принято сегодня на заседании.

Отметим, признать референдум несостоявшимся требовала группа «против» референдума. Активисты считают, что имело место давление на студентов, военных и так далее.

Кроме того, группам «против» референдума не давали возможности вести агитацию. Выступления в СМИ были неравномерными. Также Рита Карасартова заявила, что при подсчете голосов вручную бюллетени, где люди голосовали против поправок в Конституцию, откладывались в папку за поправки. При этом ручной подсчет превалирует над данными АСУ.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова посчитала нужным разделить жалобу активистов. Она предлагала решение по поводу нарушения тайны голосования изучить при подведении итогов. Также она попросила обратиться в правоохранительные органы, чтобы они изучили все сообщения о применении административного ресурса на местных выборах и референдуме. Однако ее предложение не прошло.

«Все проблемы, которые отмечены в заявлении, мы рассматривали в процессе изучения отдельных жалоб. Мы даже создали рабочую группу, чтобы проанализировать все недостатки выборного процесса и устранить их в дальнейшем», - отметила Нуржан Шайлдабекова.
Ссылка: https://24.kg/vybory/41894/
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