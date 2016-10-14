00:15
+5
USD 68.29
EUR 72.56
RUB 1.21
Выборы

ЦИК потратит на маркеры миллион сомов

ЦИК потратит на маркеры миллион сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

На сейф-пакеты и пломбы Центризбирком заложил 1 миллион 260 тысяч сомов, на рулонную бумагу – 800 тысяч. На журналы для регистрации комиссия потратит 6,6 тысячи, на резиновые перчатки - 4,4 тысячи, на канцтовары – 210 тысяч, на 40 тысяч перманентных маркеров – 1 миллион сомов.

  • Всего на подготовку и проведение выборов планируют потратить 218 миллионов 502 тысячи сомов.

Больше всего средств закладывают на прочие расходы, зарплату и приобретение предметов и материалов для текущих хозцелей. Средства на охрану, коммунальные платежи, расходы на машины и оборудование не предусмотрены для областей, они выделяются только для ЦИК КР.

Центризбирком готовится к проведению референдума 4 декабря и выборам депутатов местных кенешей 11 декабря. 
Ссылка: https://24.kg/vybory/38321/
просмотров: 577
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК отказался признавать референдум по изменению Конституции несостоявшимся
Рита Карасартова: ЦИК еще не дала разрешение на агитацию нашему движению
В выборах в местные кенеши примут участие 2 миллиона 319 тысяч избирателей
ЦИК: Нарушений при проведении тендера по закупке «умных урн» для голосования не было
Кайрат Осмоналиев: Вопрос с выплатой вознаграждения за работу членам УИК должен был решить экс-глава ЦИК
Мэром Кызыл-Кии избран Эрмекбай Топчубаев
Депутаты горкенеша Кара-Куля опять не смогли выбрать мэра
В Кыргызстане хотят ужесточить наказание за подкуп избирателей
Три парламентские фракции определились с кандидатурами в члены ЦИК
Выборы глав органов местного самоуправления в Джалал-Абадской и Нарынской областях назначены на 2 мая
Бизнес
Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие
Такого еще не&nbsp;было: Beeline дарит &laquo;Подарок каждому&raquo;! Такого еще не было: Beeline дарит «Подарок каждому»!
Обращение Нарынбека Тюлеева к&nbsp;президенту КР&nbsp;и&nbsp;международным организациям Обращение Нарынбека Тюлеева к президенту КР и международным организациям
В&nbsp;Оше состоялся грандиозный веломарш от&nbsp;MegaCom В Оше состоялся грандиозный веломарш от MegaCom