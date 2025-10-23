Камчыбек Ташиев: Зимой нельзя допускать отключения электроэнергии

На церемонии открытия РЭС в Нарыне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подчеркнул, что одной из главных задач государства является качественное обслуживание населения, в том числе в сфере энергетики. Об этом сообщает Нацбезопасность.

По словам Камчыбека Ташиева, отрасль много лет не модернизировали, но в последнее время ведется активная работа по ее восстановлению.

«Последние 2-4 года ведется активная работа по ремонту и восстановлению инфраструктуры. Мы вышли на этап, когда отрасль должна начать устойчивое развитие. Несмотря на то, что в этом году воды в водохранилищах меньше, зимой нельзя допустить отключений электроэнергии. Мы не должны создавать трудности для населения», — заявил Ташиев.

Он добавил, что президент Садыр Жапаров поставил перед всеми госорганами основную задачу — обеспечить качественное обслуживание населения.