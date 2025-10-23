23 октября в Нарыне состоялось открытие районного предприятия электрических сетей. Как сообщили в пресс-центре ГКНБ, в церемонии принял участие заместитель председателя кабмина Камчыбек Ташиев.

Здание, расположенное в центре города, построено по современным архитектурным стандартам. Его общая площадь составляет 919 квадратных метров, объект состоит из трех этажей и оснащен всеми инженерно-коммуникационными системами.

Строительство началось во втором квартале 2025 года и завершилось в четвертом. Общая стоимость составила 55,25 миллиона сомов, выделенных из собственных средств компании «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Фото из интернета. В Нарыне открыли новое здание районного предприятия электрических сетей

При отделке использованы энергосберегающие материалы и современные технологии.

В ходе открытия отмечено, что обеспечение стабильного электроснабжения региона остается приоритетом, несмотря на низкий уровень воды в водохранилищах.

Сообщается, что аналогичные здания возводятся для предприятий электрических сетей Ат-Башинского и Джумгальского районов. В целом в 2025 году в Нарынской области запланировано строительство восьми энергетических объектов, включая завод железобетонных изделий, ремонтную мастерскую и две подстанции 110/35/10 кВ.