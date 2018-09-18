13:41
USD 69.33
EUR 80.79
RUB 1.02
Власть

На 100 процентов. Депутаты Жогорку Кенеша предлагают повысить тариф на воду

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают повысить тариф на воду. С таким предложением выступили члены комитета по бюджету и финансам при рассмотрении кредитного соглашения между КР и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в Джалал-Абаде».

Реализация проекта началась в 2011 году, завершена первая его фаза. ЕБРР готов выделить 8 миллионов евро, половину из них в виде гранта. Кредитные средства будут выплачиваться за счет средств, поступаемых от абонентов.

Мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев отметил, что путем увеличения числа абонентов есть реальная возможность выплатить кредит в полной мере. Ряд депутатов считают, что существующий тариф на воду низкий, и в последующем следует повысить его на 100 процентов. Мураталы Тагаев с предложением согласился.

В 2014 году в Джалал-Абаде тариф на воду был повышен с 6 до 7 сомов за кубометр, для бюджетных организаций до 12,81 сома, для коммерческих — до 18,67 сома.
Ссылка:
просмотров: 720
Версия для печати
Популярные новости
Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Кыргызстан Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Кыргызстан
Фракция &laquo;Ата Мекен&raquo; требует проверить деятельность Алмазбека Атамбаева Фракция «Ата Мекен» требует проверить деятельность Алмазбека Атамбаева
Сооронбай Жээнбеков сообщил, на&nbsp;каких условиях Игры кочевников пройдут в&nbsp;Турции Сооронбай Жээнбеков сообщил, на каких условиях Игры кочевников пройдут в Турции
&laquo;Ак-Шумкар&raquo; для Алмазбека Атамбаева. Почему экс-президент не&nbsp;получил награду «Ак-Шумкар» для Алмазбека Атамбаева. Почему экс-президент не получил награду
Бизнес
Новое приложение для управления связью Новое приложение для управления связью
ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их&nbsp;в&nbsp;пытках ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их в пытках
ЗАО &laquo;БТА Банк&raquo; объявляет закрытый тендер на&nbsp;закупку компьютеров ЗАО «БТА Банк» объявляет закрытый тендер на закупку компьютеров
Сотрудники MegaCom навели порядок в&nbsp;Карагачевой роще Сотрудники MegaCom навели порядок в Карагачевой роще