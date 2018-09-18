На 100 процентов. Депутаты Жогорку Кенеша предлагают повысить тариф на воду

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают повысить тариф на воду. С таким предложением выступили члены комитета по бюджету и финансам при рассмотрении кредитного соглашения между КР и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в Джалал-Абаде».

Реализация проекта началась в 2011 году, завершена первая его фаза. ЕБРР готов выделить 8 миллионов евро, половину из них в виде гранта. Кредитные средства будут выплачиваться за счет средств, поступаемых от абонентов.

Мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев отметил, что путем увеличения числа абонентов есть реальная возможность выплатить кредит в полной мере. Ряд депутатов считают, что существующий тариф на воду низкий, и в последующем следует повысить его на 100 процентов. Мураталы Тагаев с предложением согласился.

В 2014 году в Джалал-Абаде тариф на воду был повышен с 6 до 7 сомов за кубометр, для бюджетных организаций до 12,81 сома, для коммерческих — до 18,67 сома.