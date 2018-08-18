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Власть

Новый закон позволит возвращать в Кыргызстан нелегальные деньги из оффшоров

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

Основной целью документа является установление правовой основы для целенаправленного, системного и эффективного противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

В результате принятия закона ожидается повышение эффективности профилактики и предотвращения финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов; повышение репутации и инвестиционного рейтинга Кыргызстана, в том числе финансовых учреждений, как наиболее надежного, ответственного и добросовестного партнера, что позволит активно действовать им на международных финансовых рынках; создание дополнительных механизмов для противодействия коррупционным преступлениям, в том числе для поиска и возврата денежных средств, выведенных незаконным или преступным путем за пределы КР, в том числе в оффшорные зоны.
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