Президент Кыргызстана рассказал гражданским активистам о своей главной миссии

«На встрече с неправительственным сектором президент Сооронбай Жээнбеков сказал, что главной своей миссией он видит объединение народа, сил и ресурсов в деле развития государства и построения справедливой власти. И попросил в этом нашей поддержки», — сообщил ИА «24.kg» блогер Эдиль Байсалов.

«Формат и состав самой встречи сигнализировали о том, что президент не избегает вопросов: у него открытое лицо, он крепко стоит на ногах, и у него нет вопросов или тем, которых бы он избегал», — сказал Эдиль Байсалов.

«Президент мог бы собрать «совещание» с гражданским обществом и забить зал совершенно другими людьми, но он это сделал с людьми, задающими наиболее острые, критические вопросы. То, как он себя вел, очень импонировало. Что интересно: некоторые вопросы ему не задавали, но он сам формулировал их и отвечал подробно. Например, о своих родственниках или отношениях с предыдущим президентом. То есть глава государства уверенно чувствует себя. Хочется пожелать ему успехов», — добавил Эдиль Байсалов.