17:18
USD 69.83
EUR 79.74
RUB 1.06
Взгляд

Ахматбек Келдибеков: Алмазбек Атамбаев приписал себе и чужие заслуги

На встрече в государственной резиденции «Ала-Арча» каждый высказался по конфронтации экс-президента Алмазбека Атамбаева и нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Об этом 24.kg сообщил экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков.

Он отметил, что по вчерашнему интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу «Апрель» внес уточнение.

«Я остановился на некоторых моментах из интервью Алмазбека Атамбаева. Например, он говорит о грантах, полученных при его власти. Эти гранты Россия и Китай дали за вывод американской авиабазы из Кыргызстана, чтобы мы могли закрыть дырку в бюджете. Эти гранты они дали Кыргызстану, а не одному человеку», — сказал бывший спикер.

По словам Ахматбека Келдибекова, переговоры о списании внешнего долга Кыргызстана перед Турцией и Россией также вели до Алмазбека Атамбаева.

«Их вели еще до 2005 года. Потом они продолжились в 2005-2006 годах. Турция списала долг Кыргызстану, потому что средства не использовали по назначению», — отметил Ахматбек Келдибеков.

Экс-спикер высоко оценил встречу с президентом. «Я выступил с рядом экономических предложений. В частности, говорил о необходимости переоценки наших энергоресурсов и создания крупнейшего энергохолдинга на примере российских компаний, таких как «Газпром», — заявил Ахматбек Келдибеков.
Ссылка:
просмотров: 707
Версия для печати
Материалы по теме
Ответить на обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он согласился
Экс-спикер Ахматбек Келдибеков отсудил еще один миллион сомов у журналистов
Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков отсудил у журналистов 1 миллион сомов
Президент Кыргызстана рассказал гражданским активистам о своей главной миссии
Встреча с президентом. Нужен единый короткий номер для благотворительности
Президенту Кыргызстана рассказали о коррупционных схемах в детских интернатах
Встреча с президентом. Сооронбай Жээнбеков рассказал о родне и где она работает
Ахматбек Келдибеков еще не знает, кого из кандидатов в президенты он поддержит
Парламенттин мурдакы төрагасы Боршайком менен соттошот
Садыр Жапаров подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Бизнес
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен еще в&nbsp;25&nbsp;селах 4G LTE от MegaCom запущен еще в 25 селах
Сотрудники &laquo;Бакай Банка&raquo; посадили деревья в&nbsp;парке &laquo;Молодежный&raquo; Сотрудники «Бакай Банка» посадили деревья в парке «Молодежный»
Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не&nbsp;было Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не было
KICB признан лучшим в&nbsp;двух номинациях по&nbsp;версии International Banker KICB признан лучшим в двух номинациях по версии International Banker