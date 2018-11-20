Ахматбек Келдибеков: Алмазбек Атамбаев приписал себе и чужие заслуги

На встрече в государственной резиденции «Ала-Арча» каждый высказался по конфронтации экс-президента Алмазбека Атамбаева и нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Об этом 24.kg сообщил экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков.

Он отметил, что по вчерашнему интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу «Апрель» внес уточнение.

«Я остановился на некоторых моментах из интервью Алмазбека Атамбаева. Например, он говорит о грантах, полученных при его власти. Эти гранты Россия и Китай дали за вывод американской авиабазы из Кыргызстана, чтобы мы могли закрыть дырку в бюджете. Эти гранты они дали Кыргызстану, а не одному человеку», — сказал бывший спикер.

По словам Ахматбека Келдибекова, переговоры о списании внешнего долга Кыргызстана перед Турцией и Россией также вели до Алмазбека Атамбаева.

«Их вели еще до 2005 года. Потом они продолжились в 2005-2006 годах. Турция списала долг Кыргызстану, потому что средства не использовали по назначению», — отметил Ахматбек Келдибеков.

Экс-спикер высоко оценил встречу с президентом. «Я выступил с рядом экономических предложений. В частности, говорил о необходимости переоценки наших энергоресурсов и создания крупнейшего энергохолдинга на примере российских компаний, таких как «Газпром», — заявил Ахматбек Келдибеков.