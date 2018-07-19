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Власть

Встреча с президентом. Сооронбай Жээнбеков рассказал о родне и где она работает

Сегодня состоялась встреча представителей неправительственного сектора с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева отметила, что удалось выстроить диалог.

«Каждый участник высказал проблему, которую считает актуальной. На некоторые вопросы президент отвечал сразу, другие, более глобального характера, записал и заверил, что на каждый даст ответ», — сказала она.

Калича Умуралиева отметила глубокую осведомленность президента в поднимаемых проблемах. По ее словам, несмотря на то, что участники говорили о разных сферах, создалось впечатление, что Сооронбай Жээнбеков владеет этими вопросами.

«Президент пообещал, что будет идти до конца и не свернет с пути борьбы с коррупцией, когда затронули вопрос его влияния на все ветви власти. Он сказал, что не будет стоять в стороне, если увидит в них коррупцию», — подчеркнула Калича Умуралиева.

По словам правозащитника, участников встречи интересовал вопрос о родственниках во власти.

«Президент перечислил всех, сказал, кто где находится, и пообещал, что не допустит их вмешательства в политику. В общем, был откровенный разговор», — резюмировала она.
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