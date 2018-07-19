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Власть

Встреча с президентом. Нужен единый короткий номер для благотворительности

«Встреча с президентом прошла душевно, в спокойной, четкой обстановке», — сказала ИА «24.kg» представитель волонтерского движения Зульфира Хайбуллина.

«Единственное, президент потом сам сказал, что надо собирать составы по профилю. Потому что нас было 40 человек и вопросы были по самым разным темам. Какой конструктивный может быть разговор? Президент выслушал всех, записал вопросы, пообещал на каждый дать ответ», — сказала она.

Зульфира Хайбуллина подняла вопрос об открытии единого короткого благотворительного номера, на который могли бы поступать пожертвования.

«Мы этот вопрос поднимаем уже не первый год, однако Минфин выпустил приказ о запрете мобильных платежей и сборов. Идея так и осталась нереализованной», — сказала она.
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