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Власть
Сюжет: Дело энергетиков (80)

Из списка ответственных чиновников за модернизацию ТЭЦ исключен Улукбек Марипов

Из списка ответственных чиновников за провальную модернизацию ТЭЦ Бишкека исключен глава Счетной палаты Улукбек Марипов. Об этом ИА «24.kg» сообщила член СДПК Аида Касымалиева.

По ее словам, заключение практически готово, список лиц, предлагаемых членами депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ 26 января, несколько изменен. Из него исключен председатель Счетной палаты Улукбек Марипов.

«Мы выяснили, что аудиторы после проверки направили свои рекомендации в правоохранительные органы и Совбез. Все остальные чиновники, включая бывших премьер-министров Жанторо Сатыбалдиева, Джоомарта Оторбаева и Сапара Исакова (на момент подписания соглашения он возглавлял отдел внешней политики аппарата президента. — Прим. ИА «24.kg»), оставлены, поскольку есть их подписи под соглашением. Мы рекомендуем Генеральной прокуратуре, ГКНБ проверить собранные нами факты, особое внимание уделить работе ОАО «Электрические станции» именно с 2013 года», — сказала Аида Касымалиева. 

В заключении также указано, что предпосылки к возникновению нарушения технологического режима работы станции  возникли еще 22 января, то есть за четыре дня до аварии. 

Пока депутатская комиссия работала, ГКНБ начал расследование уголовного дела о коррупции при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека». Арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Всем им предъявили официальные обвинения в коррупции.
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