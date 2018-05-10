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Власть
Сюжет: Дело энергетиков (80)

Жогорку Кенеш рассмотрит заключение комиссии о модернизации ТЭЦ Бишкека

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрят заключение комиссии о модернизации ТЭЦ Бишкека.

С предложением включить вопрос в повестку дня выступил глава комиссии, депутат Улан Примов. Он предложил пригласить к 14.00 всех причастных к внештатной ситуации на ТЭЦ.

Заключение комиссии составило 30 листов, в него включили список ответственных за модернизацию чиновников, в числе которых и бывший премьер-министр Сапар Исаков. Во время продвижения контракта с ТВЕА он возглавлял отдел внешней политики аппарата Алмазбека Атамбаева, который тогда был президентом.

В список ответственных лиц включили и бывших глав правительства — Жанторо Сатыбалдиева и Джоомарта Оторбаева.

В заключении указали, что предпосылки нарушения технологического режима работы ТЭЦ возникли еще 22 января, то есть за четыре дня до аварии.

Пока депутатская комиссия работала, ГКНБ расследовал уголовное дело о коррупции при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека». Арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Всем им официально предъявили обвинение в коррупции.
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