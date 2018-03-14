Совбез не знает о причастности экс-главы аппарата правительства к ремонту ТЭЦ

Совет безопасности не знает о причастности экс-руководителя аппарата правительства к ремонту ТЭЦ. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава Совбеза Дамир Сагынбаев.

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В социальных сетях активно обсуждают информацию о причастности бывшего руководителя аппарата правительства Нурханбека Момуналиева к ремонту ТЭЦ Бишкека.

Ранее он подал в отставку по собственному желанию.

Глава Совбеза Дамир Сагынбаев отметил, что уголовное дело возбуждено, идет следствие.

«Информацию не могу подтвердить. Совет безопасности не может вмешиваться в работу ГКНБ», — сказал Дамир Сагынбаев.