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Власть

Будет ли вторая российская военная база в Кыргызстане, рассказал президент

Президент Кыргызстана, вступивший в должность 24 ноября 2017 года, сегодня впервые встретился с руководителями ведущих СМИ и аккредитованными при МИД КР иностранными журналистами. Сооронбай Жээнбеков провел встречу в формате вопросов и ответов.

Вопрос о создании на юге еще одной российской военной базы задали аккредитованные при МИД КР журналисты.

«Этот вопрос обсуждался и до меня. Вопрос такой ставили, но он еще не решен», — сказал президент.

По словам Сооронбая Жээнбекова, по вопросу открытия на юге Кыргызстана еще одной военной базы решение должна принять Москва.

Президент отметил, что российская военная база в городе Канте прикрывает наше воздушное пространство.

Вопрос об открытии еще одной российской авиабазы стали обсуждать после того, как аналитики заявили об угрозе безопасности странам Центральной Азии со стороны боевиков Афганистана. Этот вопрос периодически обсуждается на высшем уровне, однако решения нет.

 
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