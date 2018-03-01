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Власть

Депутат парламента не понимает, почему на китайские гранты строят плохие дороги

Депутат парламента, член фракции «Республика — Ата Журт» Акылбек Жамангулов поднял вопрос качества строящихся в Кыргызстане дорог.

Он напомнил, что на грант КНР в Бишкеке капитально отремонтировали несколько улиц, реконструировали трассы международного значения. Но их качество оставляет желать лучшего. В качестве примера нардеп привел улицу Кыргызскую в жилмассиве «Ала-Арча».

«На дороге Бишкек — Нарын — Торугарт посмотрите на объездную: ее уже латают, а ведь не прошло и трех лет с момента ее строительства. Пусть при приеме в эксплуатацию дорог наши смотрят внимательно. Если с нарушениями принято, то принимавшие ее лица должны принять меры», — считает Акылбек Жамангулов.

Он возмутился тем, что вопрос завершения реконструкции дороги Балыкчи — Корумду повис в воздухе, и напомнил, что на Иссык-Куле в этом году пройдут III Всемирные игры кочевников.
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