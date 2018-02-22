Премьер-министр требует обеспечить приемлемые цены на удобрения и ГСМ

«Прошу Государственную антимонопольную службу особо отслеживать цены на удобрения и ГСМ в период весенних полевых работ», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

По его словам, одна из главных задач правительства — качественное проведение весенних полевых работ. «Зимой было мало осадков, что может вызвать проблемы. Надо принять меры по накоплению воды в достаточных объемах для обеспечения бесперебойного полива», — заявил Сапар Исаков.

«Обратите особое внимание на это. Каждый день нужно заниматься данным вопросом. Главам местных администраций и МСУ необходимо обеспечить своевременное и качественное проведение весенних полевых работ. Особо стоит обратить внимание на поливную и дренажную сеть. Там есть проблемы. Нам нужно еще раз сесть, все обсудить и решить эти вопросы, поставить точку, чтобы некоторые наши дренажные сети брать на баланс и серьезно заниматься этим вопросом. Мы не должны повторить события, которые были в Токмаке и других регионах нашей страны», — подчеркнул Сапар Исаков.

Кроме того, премьер-министр поручил обеспечить своевременную поставку минеральных удобрений и ГСМ в страну для весенних полевых работ.