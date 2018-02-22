19:53
-1
USD 68.11
EUR 83.88
RUB 1.20
Власть

Аффилированных лиц закупающих организаций не допустят к госзакупкам

К госзакупкам не допустят аффилированных лиц закупающих организаций. Поправки в закон парламент КР принял сегодня в третьем чтении.

Документ исключают норму, в соответствии с которой для установления аффилированности необходимо наличие факта владения 20 и более процентами акций от общего количества акций.

В случае нарушения работники закупающих организаций или члены конкурсной комиссии привлекаются к ответственности, а процедуры закупок приостанавливаются либо прекращаются по решению закупающей организации или суда.

Лицо не может исполнять обязанности, связанные с процедурами закупок, если является аффилированным; если в течение предшествующих двух лет являлось сотрудником какого-либо поставщика (подрядчика), участвующего в процедурах закупок.

Закон отправят на подпись президенту.
Ссылка:
просмотров: 463
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги Совбеза. Гонения на оппозицию и журналистов — это дело рук неприкасаемых
Договор с Россией повысит потенциал Вооруженных сил Кыргызстана
Незаконные постройки вдоль придорожных полос снесут
В Кыргызстане появятся ведомственные дороги
Аскарбек Шадиев рассказал о схемах, которые используются при госзакупках
К госзакупкам не допустят аффилированных лиц закупающих организаций
Европейская система тендеров при госзакупках в Кыргызстане себя не оправдала
Алмазбек Атамбаев одобрил поправки в Водный кодекс Кыргызстана
Любимые машины кыргызских чиновников
Алмазбек Атамбаев одобрил закон о двухдневном праздновании Дней истории и памяти
Популярные новости
Депутат парламента Аида Салянова попрощалась с&nbsp;коллегами Депутат парламента Аида Салянова попрощалась с коллегами
У&nbsp;арестованного в&nbsp;Алматы депутата Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана У арестованного в Алматы депутата Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана
У&nbsp;Сооронбая Жээнбекова есть факты вымогательства у&nbsp;бизнеса сотрудниками Финпола У Сооронбая Жээнбекова есть факты вымогательства у бизнеса сотрудниками Финпола
Депутатам в&nbsp;Бишкеке нечем дышать. Специалисты не&nbsp;сразу поняли, о&nbsp;чем речь Депутатам в Бишкеке нечем дышать. Специалисты не сразу поняли, о чем речь
Бизнес
O!Store: Купите LG&nbsp;V30+ и&nbsp;получите LG&nbsp;Q6a в&nbsp;подарок! O!Store: Купите LG V30+ и получите LG Q6a в подарок!
Уникальная фотозона для влюбленных появилась в&nbsp;Бишкеке Уникальная фотозона для влюбленных появилась в Бишкеке
Компания MegaCom поздравляет с&nbsp;Днем защитника Отечества Компания MegaCom поздравляет с Днем защитника Отечества
Подарки для мужчин: идеи к&nbsp;23&nbsp;февраля Подарки для мужчин: идеи к 23 февраля