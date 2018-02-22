Аффилированных лиц закупающих организаций не допустят к госзакупкам

К госзакупкам не допустят аффилированных лиц закупающих организаций. Поправки в закон парламент КР принял сегодня в третьем чтении.

Документ исключают норму, в соответствии с которой для установления аффилированности необходимо наличие факта владения 20 и более процентами акций от общего количества акций.

В случае нарушения работники закупающих организаций или члены конкурсной комиссии привлекаются к ответственности, а процедуры закупок приостанавливаются либо прекращаются по решению закупающей организации или суда.

Лицо не может исполнять обязанности, связанные с процедурами закупок, если является аффилированным; если в течение предшествующих двух лет являлось сотрудником какого-либо поставщика (подрядчика), участвующего в процедурах закупок.

Закон отправят на подпись президенту.