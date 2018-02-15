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Власть

Прессе предлагают обратить внимание на рожениц, а не на депутатов в маршрутках

«Журналисты, которых так интересует, удобно ли депутатам передвигаться на общественном транспорте, должны задуматься, а удобно ли нашим женщинам рожать», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Альфия Самигуллина.

По ее словам, работникам СМИ нужно давать информацию, которая принесла бы пользу обществу, а не только для шумихи. Альфия Самигуллина призвала журналистов быть конструктивными.

«Направляйте свои взоры на вопросы, которые депутаты озвучивают, которые важны для общества», — заявила она.

Напомним, широкий общественный резонанс вызвало выступление в Жогорку Кенеше депутата Камчыбека Жолдошбаева. Он заявил 1 февраля, как ему стыдно, что его коллеги и помощники ездят на маршрутках.  

Камчыбеку Жолдошбаеву, по его собственному признанию, приходится «надвигать шапку на глаза» при виде того, как депутаты и их помощники выходят из общественного транспорта, в то время как сам Жолдошбаев едет на машине.

У Альфии Самигуллиной это выступление коллеги не вызвало вопросов. Претензии она решила высказать журналистам.
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