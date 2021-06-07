В Кыргызстане насчитывается 1 тысяча 72 доктора и 4 тысячи 854 кандидата наук. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщила депутат Альфия Самигуллина.

На комитете рассматривали внесение изменений в Закон «О науке и основах государственной научно-технической политики». Как объяснила нардеп, законопроект разработан для стимулирования сотрудников, работающих на госслужбе и имеющих ученую степень.

«В 2017 году была принята новая версия закона о науке и основах государственной научно-технической политики, и в пункте 2 статьи 16 слово «учреждения» заменено словом «организации». В результате произошли выпадение и сокращение продолжительности трудового отпуска докторов и кандидатов наук, работающих не в государственных научных организациях, а в госорганах, что порождает недовольство последних», — отметила она.

Альфия Самигуллина добавила, что речь идет о 119 кандидатах и 13 докторах наук. Дополнительных средств из республиканского бюджета не потребуется, госучреждения будут отпускные выплачивать за свой счет. «Трудовой отпуск у докторов наук в организациях составляет 48 дней, кандидатов — 36», — подчеркнула она.