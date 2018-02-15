Число ДТП растет. Виной тому частные автошколы и торговля водительскими правами

Депутат Бакирдин Субанбеков уверен, что число аварий на дорогах страны растет из-за плохого качества преподавания в частных автошколах. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат провел анализ дорожно-транспортных происшествий и выяснил, что их причинами стали открытие частных автошкол и некачественная подготовка водителей, а также возможность купить водительские права.

В 2017 году в республике зарегистрировали 5 тысяч 775 ДТП. В них погибли 803 человека.

«Число аварий не снижается. Ранее существовал ДОСААФ. Его сотрудники утверждают, что основным критерием их работы является качественная подготовка водителей. Но на сегодня только 20 процентов водителей готовят по типовой программе. Исполнение программ, практические и теоретические занятия в частных автошколах вызывают сомнения. Сегодня водительские права категории В оцениваются в 16,4 тысячи, а категории С — в 32 тысячи сомов. Надо навести порядок в этом направлении», — призвал Бакирдин Субанбеков.