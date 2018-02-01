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Власть

Кыргызстан и Таджикистан отметили важность постоянного диалога

Фото аппарата президента КР. Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон на переговорах в Душанбе

Энергетика, экономика, делимитация границы, безопасность в Центральноазиатском регионе — главные вопросы переговоров Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сегодня сообщил глава РТ Эмомали Рахмон.

По его словам, переговоры прошли на условиях взаимопонимания. «За 25 лет отношения приобрели положительную динамику, создан задел для взаимовыгодного партнерства. Накоплена солидная правовая база. Сформированы двусторонние механизмы взаимодействия», — сказал Эмомали Рахмон.

«Мы отметили важность постоянного диалога на всех уровнях. При этом подчеркнута значимость экономического компонента. За последний год товарооборот вырос почти в два раза. Обсуждался вопрос эффективного использования водных ресурсов, а также реализация проекта CASA-1000. Убежден, что он укрепит партнерство и в других сферах», — отметил Эмомали Рахмон.

Кроме того, президенты уделили особое внимание делимитации и демаркации границы.
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