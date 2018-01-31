Депутат о том, что цех химической очистки воды для нового блока ТЭЦ не построен

Депутат Кожобек Рыспаев рассказал, что цех химической отчистки воды для нового блока ТЭЦ не построен.

«Мы перерезали ленточку, радовались, что возведен новый блок. Но почему вода в насосе была грязной» — спросил он.

Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Узак Кадырбаев признал, что это халатность.

Новый блок не запустили, так как на заполнение его водой требовалось много времени.

«Не обманывайте. Химблок не построен. Вы пять дней не знали, что делать. Если бы включили его сразу, проблемы бы не возникло. Если бы его вообще не построили, проблема была бы еще больше. Другой вопрос, как его построили», — сказал Кожобек Рыспаев.

Премьер-министр Сапар Исаков согласился с депутатом. В настоящее время сотрудники ТЭЦ готовят резервный котел. Но при заполнении вода начала просачиваться.