Врачи Городской клинической больницы № 1 взяли 1,5 тысячи сомов от отца девушки, которая нуждалась в помощи, и отнеслись к ней халатно. Об этом она сообщила 24.kg.

По словам девушки, она страдает бронхиальной астмой. На прошлой неделе у нее был приступ, она с отцом обратилась в больницу на улице Фучика. «Мне вкололи диазолин, приступ сняли. Но в этот день я осталась в больнице на ночь, меня положили в коридоре, мест в палатах не было. Полночи сидела, там прохладно. За три часа мне вкололи пять капельниц, которые не помогали», — рассказывает она.

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После того как состояние девушки ухудшилось, ее повезли в реанимацию и подключили к мониторам. «Мне снова начали колоть диазолин — уже шестой раз. Я не могла лежать, два часа я пыталась выровнять дыхание. Около двух часов ночи вскочила — снова задыхалась. В реанимации сидели пять врачей, я им говорю, что не могу дышать, а они мне — девушка, не обманывайте, мониторы показывают, что все в порядке. У меня паника, слезы, а реаниматолог говорит: раз не можете дышать — не дышите, ничем помочь не можем. Это несмотря на то, что моего отца врач попросил «от души» оставить 1,5 тысячи сомов», — говорит девушка.

Читательница рассказывает, что с ней по соседству лежал пациент с циррозом печени, который кричал, что умирает и ему нужна помощь, но никто так и не подошел к нему. «Врачи не сдвинулись с места, он так три часа просил о помощи. В итоге к нему подошли только под утро, когда он уже замолчал. И тот реаниматолог, который взял у нас деньги, сказал, что ситуация критическая и пациент практически умер. И знаете, они его не спасли», — заключила она.

Лечащий врач данной пациентки Камиль Салахов рассказал 24.kg, что медики выполняли свою работу и вывели девушку из припадочного состояния. «У нее был тяжелый приступ, мы начали оказывать помощь — ей стало немного легче. Вечером состояние ухудшилось, дежурный врач перевел ее в реанимацию. Ничего криминального не было. Единственное, она требовала вколоть ей эуфиллин (бронхолитическое средство), но ей оно противопоказано. А то, что реаниматолог попросил 1,5 тысячи сомов, — быть такого не может. Я созвонился с пациенткой, она завтра подойдет, и мы поговорим», — рассказал Камиль Салахов.