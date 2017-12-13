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Власть

Шавкат Мирзиеев рассказал, чем Узбекистан поможет Кыргызстану

Шавкат Мирзиеев рассказал, чем Узбекистан поможет Кыргызстану. Об этом глава РУз заявил сегодня во время переговоров с Сооронбаем Жээнбековым в расширенном формате.

По его словам, ключевым направлением в сотрудничестве Кыргызстана и Узбекистана является расширение объемов взаимной торговли.

Стороны хотят довести объем товарооборота до $500 миллионов в год. И это вполне достижимо, потому что только за последние полгода торговля выросла в 1,5 раза, а по ряду позиций — в три-четыре раза.

Мы должны более активно использовать имеющийся потенциал в торговле с учетом общих открытых границ, низких транспортных издержек и действующих зон свободной торговли. Узбекистан готов расширить поставки товаров широкой номенклатуры торговой продукции в Кыргызстан.

Шавкат Мирзиеев

«Банки Узбекистана готовы предоставить экспортное финансирование до $100 миллионов. Это говорит о том, что мы на самом деле хотим сотрудничать. Нужно активно использовать возможности сотрудничества в приграничных регионах. Было предложение создать торговый комплекс в Ошской области. Мы не возражаем. Думаю, надо это все рассмотреть, сделать открыто и чисто, и будем торговать. Чтобы увеличить товарооборот, мы будем идти на все преференции, которые возможны», — заключил президент Узбекистана.
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