В Сочи на саммите глав правительств стран ШОС подписали ряд документов

По итогам 16-го заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества подписан ряд документов. Об этом сообшил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства Кыргызстана.
По его данным, главы правительств подписали документы:
- Об отчете Секретариата ШОС о ходе реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС;
- О финансовом отчете ШОС по исполнению бюджета организации за 2016 год;
- Об авансовых платежах стран ШОС в Фонд оборотных средств ШОС;
- О бюджете ШОС на 2018 год;
- О штатном расписании Секретариата ШОС;
- О штатном расписании Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС;
- Совместное коммюнике по итогам заседания Совета глав правительств (премьер-министров) стран ШОС.