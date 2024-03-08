Компания «Уральские авиалинии» запускает этой весной рейсы из Сочи в Ташкент, Наманган, Бишкек, а также в Дубай.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта Сочи, полеты в Ташкент (Узбекистан) запланированы с 1 апреля по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 3 часа 40 минут.

С 25 мая по субботам возобновятся рейсы по маршруту Сочи — Бишкек. Полет займет 3 часа 55 минут.

Все рейсы будут выполняться на среднемагистральных лайнерах Airbus A320, рассчитанных на 162 пассажира.

В настоящее время авиакомпания из Сочи выполняет свою полетную программу по девяти направлениям.