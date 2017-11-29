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Власть

У правительства проблемы с «Кыргыз темир жолу». Предприятие не платит дивиденды

«У нас большие проблемы с «Кыргыз темир жолу». Они не могут выплатить нам дивиденды», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Сапар Исаков.

Сегодня депутаты рассматривают вопрос о госбюджете на 2018 год.

Депутат Зиядин Жамалдинов обратил внимание на то, что железные дороги — прибыльное предприятие. Непонятно, почему возникают проблемы. В ЖК обратили внимание на проведение тендеров в «Кыргыз темир жолу».

«По железной дороге надо проводить международные аудиты. Необходимо проверять, как проводятся тендеры, как используются средства, сколько человек работает. После аудита все будет видно. У нас сейчас большая проблема с железной дорогой, они не могут нам выплатить дивиденды. Они покупают рельсы и просят подождать. Но я думаю, что надо провести аудит», — подчеркнул Сапар Исаков.
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