Присвоить звание Героя Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предлагает депутат

Наградить президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева предложил сегодня на заседании парламента депутат Сайдулла Нышанов.

«Завтра, 24 ноября, наш президент передаст свои полномочия вновь избранному главе государства. Очень много работы он выполнил, многие дела останутся в истории страны, например, строительство альтернативной дороги Север – Юг, линии Кемин – Датка. И, наконец, честные выборы. Сейчас мы удивляем весь мир. Труд Атамбаева и через 100 лет останется в истории. С учетом предложений избирателей предлагаю присвоить Алмазбеку Атамбаеву звание Героя КР», - сказал нардеп.

Герой Кыргызской Республики (Кыргыз Республикасынын Баатыры) — высшая степень отличия КР. Была учреждена 16 апреля 1996 года. Лицу, удостоенному высшей степени отличия, вручается особый знак «Ак-Шумкар».

Завтра, 24 ноября, состоится инаугурация Сооронбая Жээнбекова.