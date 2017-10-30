В парламенте назвали имена претендентов на пост министра культуры

На пост министра культуры, информации и туризма претендует известный юморист Кумондор Абылов. В парламенте назвали ИА «24.kg» имена и других кандидатов на вакантное место.

По данным источников, кроме артиста Кумондора Абылова портфель министра культуры, информации и туризма предложили главе отдела по социальным вопросам аппарата президента страны Эльвире Сариевой и драматургу Султану Раеву.

Султан Раев, напомним, возглавлял профильное ведомство несколько раз — в 2005 году, в 2009-м (тогда оно носило название «Государственное агентство по развитию культуры при правительстве»), в 2012-м он два года вновь был в ранге министра культуры.

В социальных сетях Эльвира Сариева опровергает информацию о том, что ей предложен пост министра.

Отметим, должность главы Минкульта — квота парламентской фракции СДПК.

Тугелбай Казаков освобожден от должности министра культуры, информации и туризма Кыргызстана 28 октября указом президента страны.

Ранее Тугелбай Казаков назвал шумиху с захоронением мумии из музея борьбой за его место: «Если меня снимут, этот вопрос стихнет. Это борьба за мое кресло».