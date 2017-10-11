Председательство в Совете СНГ в 2018 году переходит к Таджикистану. Об этом сообщил сегодня на заседании в Сочи президент России Владимир Путин.

На заседании в расширенном формате глава Таджикистана обозначил приоритетные направления на 2018 год. «В энергетике будет активировано сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. Необходимо вывести на новый уровень сотрудничество в области транзита. Важно уделять внимание логистике, а также развивать социально-трудовые отношения и миграцию», — пояснил Эмомали Рахмон.

Он добавил, что совместные усилия будут способствовать многоплановым связям в формате содружества.

Отметим, в этом году в Совете СНГ председательствует Россия.