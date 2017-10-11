В Таласе откроется новое здание музыкального драмтеатра имени Медетбекова

Алмазбек Атамбаев примет участие в церемонии открытия нового здания Музыкального драматического театра имени К.Медетбекова в городе Таласе. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, президент находится с рабочей поездкой в Таласской области.

Глава государства посетил Кыргызский национальный комплекс «Манас-Ордо», у мавзолея была прочитана молитва. Алмазбек Атамбаев встретится с активом и общественностью области.

Напомним, строительство драмтеатра началось в 2008 году. Его сметная стоимость составляет 208 миллионов сомов. В сентябре Алмазбек Атамбаев выделил 45 миллионов сомов на завершение его строительства.