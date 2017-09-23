Президент Кыргызстана дал интервью американскому журналу Time

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в Нью-Йорк (США) дал интервью обозревателю журнала Time, политологу, президенту исследовательского центра Eurasia Group Иэну Бреммеру. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства рассказал об основных приоритетах страны в реализации внешнеполитического курса и развитии отношений со стратегическими партнерами Кыргызстана. Алмазбек Атамбаев ответил и на вопросы обозревателя журнала Time, касающиеся мер по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, работе по укреплению демократии в Кыргызстане и отношениях с США.

«Мы добились в стране мира и согласия, стабильности. За эти годы мы разбудили в людях дух, веру в будущее. Люди по-другому настроены. Мы напомнили им о нашей тысячелетней истории. У людей проснулось чувство национального самосознания. И люди поняли, что они сами должны решать судьбу страны. Для этого мы сделали чистые выборы с использованием биометрических данных, где невозможны подтасовки. Мы добились того, что чиновники, власть стали уважать и слушать мнение общественности, бояться его», — заявил в интервью Алмазбек Атамбаев.