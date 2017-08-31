Атамбаев: У нас есть настоящая боеспособная армия

«Мы можем с полной уверенностью сказать: у нас есть настоящая боеспособная армия», — заявил сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, обороноспособность страны кардинально усилена, стычки на границах прекратились и границы стали воротами сотрудничества и дружбы.

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Он добавил, что страна выполняет все социальные обязательства. «Международные финансовые институты перестали считать нас бедной страной. За пять лет крайняя бедность сократилась в 4,5 раза. Больших успехов мы добились и во внешней политике. Сегодня мы ведем диалог на равных с иностранными партнерами. Мы научились защищать национальные интересы. Теперь мы должны их активно продвигать», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он отметил, что видит мощный подъем национального самосознания. «Народ Кыргызстана преодолел долгое время навязываемый нам синдром ущербности, привычку жить по чужим лекалам», — сказал Атамбаев.