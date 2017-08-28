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Власть

Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением главой правительства КР

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением на пост премьер-министра Кыргызстана. Об этом сообщили на официальном сайте правительства РФ.  

«Россию и Киргизию связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения. Убежден, что дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества, реализация масштабных проектов в промышленности и энергетике, углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересам наших стран», — отмечено в сообщении.    

Глава российского кабинета министров выразил готовность к активной совместной работе по укреплению всего комплекса российско-кыргызского взаимодействия. 
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