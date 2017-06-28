Назначенные судьи будут давать согласие на прослушивание их телефонов

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша одобрили в третьем чтении поправки в законы, по которым кандидат в судьи должен дать письменное согласие на прослушивание своих телефонов после получения должности.

В итоге за проект проголосовали 96 депутатов, против — 12.

Как отмечается, лица, претендующие на должность судьи, должны пройти обучение сроком до одного года. По окончании обучения проводится квалификационный экзамен.

Кандидат вправе дополнительно представить результаты прохождения им полиграфологического исследования.

Вопросами перевода судей местных судов будет заниматься Совет судей.

Судью временно отстраняют от должности при согласии дисциплинарной комиссии при Совете судей на привлечение его к уголовной ответственности.

Временное отстранение судьи от должности не влечет приостановления выплаты заработной платы и иных видов материального и социального обеспечения. Судья, временно отстраненный от должности, восстанавливается в ранее занимаемой должности органом, его избравшим или назначившим, если исчезли обстоятельства, послужившие основанием для его временного отстранения от должности.

Также проектом закона уточняются вопросы прекращения полномочий судьи и его отставки:

За судьей, пребывающим в отставке, сохраняются звание и принадлежность к судейскому сообществу, гарантии неприкосновенности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и принятое решение, если только не будет установлена виновность судьи в вынесении заведомо неправосудного судебного акта.

Судья считается пребывающим в отставке до тех пор, пока сохраняет гражданство Кыргызстана и не допускает поступков, порочащих его и умаляющих авторитет судебной власти.

Отмена или изменение судебного акта не влекут дисциплинарной ответственности судьи, если при этом не допущены грубые нарушения закона. В качестве дисциплинарных взысканий к судье применяют предупреждение, замечание, выговор и досрочное освобождение от должности.